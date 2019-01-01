ميندي بعد عودته: أشعر أنني جاهز والأهم اللعب في كل مكان

الفرنسي عاد في الوقت المناسب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الظهير الأيسر الفرنسي، بنيامين ميندي أن واثق من عودته بعد شفاءه من الإصابة.

وعاد المُتوج بكأس العالم، إلى المشاركة في لقاء برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ميندي: "أشعر أنني جاهز حقًا، وأريد أن أقدم كل شيء لأساعد الفريق، لقد أضعت العديد من المباريات مع زملائي، لذلك نحن نحتاج للثقة وأن نؤمن بأنه يمكننا الفوز بالعديد من الألقاب".

ويستعد سيتي، لمواجهة توتنهام 3 مرات، مرتين في دوري الأبطال بدور ربع النهائي، تخللها مواجة في الدوري الإنجليزي.

وواصل: "كل شيء يسير على ما يرام، جميع اللاعبين يعملون في أكثر من مركز لأنه هناك العديد من التغييرات".

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وأكمل: "مثل دانيلو شارك بدلاً من والكر، وستونز لعب بدلاً مني في الجهة اليسرى، نحتاج للجاهزية في اللعب بكل مكان".

وأتم: "نحن سعداء لقدرتنا في الفوز بكل الألقاب المتاحة، لذلك سنحاول إعطاء كل شيء للجماهير، هذا ما نفعله اليوم، سنحظى براحة جيدة ثم نعاود العمل بتعليمات المدير الفني".

وخاض 9 مباريات الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، حيث يعود في الوقت الذي يحاول فيه رفاقه ومدربه جوارديولا، تحقيق الرباعية.