ميندي: اختيارات جوارديولا صعبة
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أكد النجم الفرنسي بنيامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي أن المنافسة على التواجد في التشكيلة الأساسية بالفريق ليس بالأمر السهل.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميندي للموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن عمل مديره الفني بيب جوارديولا ليس سهلًا على الإطلاق.
وقال ميندي: "نحن نعلم أن الفريق يملك الكثير من النجوم والأمر ليس بالسهل على المدير الفني ومساعديه أن يختاروا التشكيلة الأساسية".
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وأكمل: "كلنا هنا نعلم أن جوارديولا يختار أفضل ١١ لاعب كل أسبوع، والأمر يكون صعبًا في كل مرة لأن الجميع يعمل ليكون في أحسن حال".
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يواجه إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وفي رصيده ١٣ نقطة بالمركز الثاني خلف ليفربول صاحب الصدارة بـ ٢١ نقطة.