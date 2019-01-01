ميندي: اختيارات جوارديولا صعبة

بنيامين ميندي نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أن عمل مديره الفني بيب جوارديولا ليس سهلًا على الإطلاق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي بنيامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي أن المنافسة على التواجد في التشكيلة الأساسية بالفريق ليس بالأمر السهل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميندي للموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن عمل مديره الفني بيب جوارديولا ليس سهلًا على الإطلاق.

وقال ميندي: "نحن نعلم أن الفريق يملك الكثير من النجوم والأمر ليس بالسهل على المدير الفني ومساعديه أن يختاروا التشكيلة الأساسية".

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وأضاف: "الجميع يستحق أن يحصل على الدقائق لكن هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يتم في التدريبات والجميع هنا يحترم المدير الفني".

وأكمل: "كلنا هنا نعلم أن جوارديولا يختار أفضل ١١ لاعب كل أسبوع، والأمر يكون صعبًا في كل مرة لأن الجميع يعمل ليكون في أحسن حال".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يواجه إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وفي رصيده ١٣ نقطة بالمركز الثاني خلف ليفربول صاحب الصدارة بـ ٢١ نقطة.