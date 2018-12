ميليك يصالح نابولي بهدف قاتل أمام كالياري

نجح نابولي في خطف فوز قاتل على أرضية ملعب سيردينا أرينا، بهدف نظيف أمام كالياري، ليخرج من قائمة الكبار الذين سقطوا الموسم الحالي على هذا الملعب، في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وكان الفريق السرديني قد فرض التعادل سابقًا على ميلان وروما وفيورنتينا، وخسر بصعوبة من يوفنتوس وإنتر.

واصل المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بإجراء تغييرات على أسماء وشكل الفريق، حيث جلس ثلاثي الفريق الهجومي، إينسيني وميرتينز وكاييخون والقائد هامشيك على مقاعد البدلاء.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة لنابولي مقابل فرص لكالياري من أجل تحقيق فوز ينهوا به سلسلة التعادلات الأربعة في الجولات الأخيرة.

فتألق الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في الزود عن مرماه لفرصتي باولو فاراجو ودييجو فارياس في الدقائق 12 و42، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ لاعبو نابولي في الشوط الثاني، بالهجوم بعد أداء سلبي في الشوط الأول، فحاول رويز وميليك تهديد مرمى كاريانو لكن دون خطورة حقيقة بأول 5 دقائق من عمر اللقاء.

وبدأ لاعبو نابولي في الاعتماد على التسديد من بعيد لكسر التكتل الدفاعي لكالياري، عن طريق ميليك في الدقيقة 63 لكن الحارس أبعدها لركنية.

ومرت تسديدة زيلينسكي بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 69، ليظل التعادل السلبي سيد الموقف مع نزول الثلاثي الهجومي لنابولي.

وفي الدقيقة 91 من عمر اللقاء، حصل ديريس ميرتينيز على ركلة حرة مباشرة على جدود منطقة الجزاء، سددها البولندي ميليك ببراعة معلناً عن هدف البارتينوبي الأول في اللقاء.

⏱9️⃣0️⃣

G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️AL❗️

What a finish! @arekmilik9 curls a fabulous free kick over the wall and into the top corner! 😱

⚽️ #CagliariNapoli 0-1

🇮🇹 @SerieA

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xxgjQD9m6p — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 16, 2018