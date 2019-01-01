ميليك: نابولي لم يرى 100% مما أقدمه

البولندي أيضًا رد على التصريحات المغلوطة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يُحضر المهاجم البولندي أركاديوش ميليك، نفسه من أجل اللعب في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الحالي أمام أرسنال على حد قوله، مؤكدًا أنه لم يقدم ما يراه في نفسه بنسبة 100%.

وقال اللاعب في تصريحات لسكاي سبورت إيطاليا: "الشمس تشرق بعد الظلام، أنا سعيد بما أقدمه الموسم الحالي، وكيف أقدمه، ألعب باستمرار وأسجل الأهداف وراضٍ عن أدائي".

وتابع: "نابولي لم ير ميليك وهو في كامل عطائه، لقد مرت السنوات واستطيع تقديم الأفضل، أعرف أنه بإمكاني التطور كلاعب وأساعد الفريق بشكل أكبر، سأخذ وقت قصير، لكن آمل أن أواصل التحسن الموسم المقبل أيضًا، لدي موسمين في تعاقدي وسنرى ماذا سيحدث".

وعن التصريحات التي تم ترجمتها للبولندية بأنه سيكون قائدًا لنابولي: "اعتقد أنه تم ترجمة الأمر بكل خاطئ، لم أقل أن إينسيني لا يستحق شارة القيادة، هو شخض رائع ويستحق كل شيء يمتلكه، لقد قلت أن التشكيل يمتلك العديد من اللاعبين الذين يمتلكون مواصفات القائد".

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وسيلتقي نابولي مع أرسنال في ربع نهائي دوري الأوروبي كنهائي مبكر: "ليست نهائي لكنها تقترب منها، إذا أرادنا الفوز باللقب، علينا أن نقابل خصوم قوية مثل أرسنال، إذا أخرجناهم سنقترب أكثر من الهدف".

ويتصدر البولندي ترتيب هدافي نابولي الموسم الحالي، برصيد 18 هدفاً في جميع المسابقات، بعد موسمين عانى فيهما من إصابة الرباط الصليبي مرتين.