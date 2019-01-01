ميليسي : أتوقع فوز الهلال على النصر وأتمنى التواجد في هذه المباراة

يلتقي النصر والهلال في قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميلسي، لاعب الهلال السابق، عن توقعاته لمباراة ديربي الرياض بين فريقي النصر والهلال، والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ويلتقي النصر والهلال مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميليسي قال في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية : "أعتقد أنها ستكون مباراة العام كل لاعب يتمنى أن يشارك فيها وأعتقد الهلال سيحقق الفوز".

زوران يخوض ديربي الرياض للمرة الثالثة في مسيرته، سبق وقاد النصر في مباراتين أمام الهلال (فريقه الحالي) تعادل مباراة وفاز في أخرى 🔵🔶 pic.twitter.com/XgZWgbJWZB — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 29, 2019

لاعب نادي الظفرة الإماراتي الحالي أكد أنه سيتابع المباراة من المنزل، مؤكداً أنه كان يتمنى المشاركة فيها.

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وحول توقعاته للنجم الذي قد يبرز في صفوف الزعيم قال : "أعتقد إدواردو في الهلال سيحدث الفارق في المباراة.. أما في النصر لا يوجد لاعب سيحدث الفارق".

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة 55 نقطة.