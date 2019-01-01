ميليتو: برشلونة لا يلعب كالسابق لكن أساس الفلسفة لم يتغير

تعرف على تصريحات ميليتو حول برشلونة ومنتخب الأرجنتين

تحدث جابي ميليتو، مدافع برشلونة السابق، عن موسم برشلونة الحالي وتوقعاته لمنتخب الأرجنتين كما قارن بين المدربين الذي عمل تحت قيادتهم.

وقال ميليتو في تصريحات صحفية: "برشلونة لم يعد يلعب بطريقته السابقة مع بيب جوارديولا ولكن أساس الفلسفة لم يتغير ولديهم مدرب رائع للغاية وتشكيل مميز، وأمام مانشستر يونايتد نجح في تسجيل الهدف ثم سيطر على المباراة بصورة مميزة".

وتابع: "الموسم الحالي مميز وربما يستطيع برشلونة الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضًا ويصبح أحد أفضل المواسم. أتمنى أن أرى النهائي بين البلوجرانا ومانشستر سيتي".

ميليتو قارن بين المدربين الذي لعب تحت قيادتهم وعلى رأسهم خوسيه بيكرمان ومارسيلو بيلسا وجوارديولا.

وأردف: "بيكرمان أهم مدرب في حياتي لقد كبرت وتطورت تحت قيادته منذ أن كنت بعمر 15 عامًا أمام بيلسا فقد تدربت معه وتعملت منه الكثير وبالأخص في 2003. كما لا أنسى الدور الذي قام به جوارديولا معي في برشلونة وتعلمت معه أهمية الاستحواذ والبناء من الخلف".

وواصل: "زين الدين زيدان نجح في وضع اسمه بين كبار المدربين بعد الفوز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات، كما أنّ دييجو سيميوني يمتلك فريقًا رائعًا مع أتلتيكو وقادر على المنافس ويدافع بصورة جيدة. أنا أحب التشولو".

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وحول حظوظ الأرجنتين في كوبا أمريكا المقبلة، تمنى قلب دفاع البلوجرانا السابق أن يقدم البيسيليستي مستوى رائع في البطولة بوجود ليونيل ميسي والحفاظ على الاستقرار مع المدرب ليونيل سكالوني".

واختتم: "ميسي وصل إلى 3 نهائيات مع الأرجنتين وهذا إنجاز كبير بالنسبة له، ومن الطبيعي أن يختلف وضعه مع المنتخب عن برشلونة لأن طريقة اللعب ليست مماثلة. يجب دائمًا الحديث عن كرة القدم بصورة جماعية وليست فردية".

ميليتو كان ضمن كتيبة برشلونة التي حققت 6 بطولات في عام 2009 تحت قيادة جوارديولا.