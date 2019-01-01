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الانتقالات

ميليتاو إلى ريال مدريد - صفقة لا ينقصها سوى التوقيع

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مدافع نادي بورتو البرتغالي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بـ50 مليون يورو
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح جابريل ميليتاو مدافع نادي بورتو البرتغالي، حديثاً للصحف الأوروبية في الفترة الماضية بسبب تألقه الملفت للأنظار.

صاحب الـ21 عاماً جاء من ساباولو البرازيلي إلى البرتغال بـ7 مليون يورو فقط، ولكنه أظهر قيمة أعلى من ذلك بكثير.

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يوفنتوس أرسل فابريسيو باراتيشي المدير الرياضي للنادي، لمشاهدة اللاعب على الطبيعة بمواجهة روما في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد هو الوجهة المفضلة والأقرب من ميليتاو.

المدافع البرازيلي يتجنب الحديث عن الميرينجي أمام أصدقائه عندما تظهر أنباء اقترابه من الانتقال له.

ومع ذلك تؤكد الصحيفة أن الصفقة تبدو وشيكة، ضمن استعدادات رئيس النادي فلورينتينو بيريز لإعادة بناء الفريق.

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ريال أبدى استعداده التام لدفع الشرط الجزائي بعقد ميليتاو مع بورتو، والذي يصل إلى 50 مليون يورو.

ووفقاً لما أكدته "ماركا" فإن كل شيء جاهز ولا ينقص سوى التوقيع، لقدوم موهبة برازيلية أخرى في ريال مدريد بجوار مارسيلو، كاسميرو وفينيسيوس جونيور ورودريجيو الصفقة القادمة من سانتوس.

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