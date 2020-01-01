ميلويفيتش يجهز يوسف بلايلي لتعويض دجانيني أمام التعاون

دجانيني متواجد في الإمارات ولم يستطيع العودة إلى السعودية بسبب الحجر الصحي.

حرص الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، على تجهيز الجزائري يوسف بلايلي، للمشاركة أساسيًا خلال مباراة التعاون، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

الأهلي يستعد لمواجهة التعاون مساء الأربعاء، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن ميلويفيتش، قام بتجهيز بلايلي، للاعتماد عليه خلال مباراة التعاون، بدلًا من الرأس أخضري دجانيني تفاريس، المتواجد في مدينة دبي الإماراتية.

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دجانيني متواجدًا حاليًا في دبي، حيث لم يستطيع العودة إلى المملكة العربية السعودية، التي اتخذت قرارًا بحظر سفر السعوديين والمقيمين من وإلى عدة دول، منها ضمنها الإمارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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بلايلي كان قد غاب عن تشكيل الأهلي في مباراة الفيحاء الماضية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليتمكن من المشاركة في مباراة التعاون المقبلة.

وشهدت تدريبات الأهلي غياب كلًا من محمد العويس ومحمد خبراني وحسين المقهوي، بسبب الإصابة التي تعرضوا لها.