ميلويفيتش: راضٍ عن مستوى لاعبي الأهلي وقد نضم أجانب جدد

مدرب الأهلي يوجه التهنئة للنصر بعد صعوده إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وجه الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التهنئة إلى النصر، بعد صعوده إلى دور النصف ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريقه، ليبدي رضاه من مستوى لاعبيه.

النصر حقق الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه فريق بيرسيلويس الإيراني في مباراة النصف نهائي، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ميلويفيتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "فخور بلاعبي الأهلي، خاصة الشباب منهم، الذين لم يستسلموا طوال المباراة وواصلوا القتال من أجل تحقيق الفوز".

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المدرب الصربي تابع: "كنا نستحق أن نسجل هدفًا واحدًا على الأقل، وبشكل عام راضٍ عن ما قدمه لاعبي فريقي، والبطولة كانت فرصة جيدة لمشاهدة جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد".

فلادان واصل: "لاعبو الأهلي الشباب قدموا مستويات مميزة، بالرغم من أن العديد منهم كانوا يشاركون لأول مرة في دوري أبطال آسيا، والموسم المقبل أشعر بأن الأهلي سيكون أفضل".

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واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: "حصول اللاعبين الشباب على الخبرة أمر مهم للغاية، عبر خوض مباريات كبيرة وقوية، والآن بات لدي اللاعبين الذين أحتاج لهم خلال الموسم الجديد، وتعرفنا على المراكز التي تحتاج لتعزيز، وقد نقوم بالتعاقد مع لاعبين أجانب جدد".