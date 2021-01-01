ميلويفيتش: الخسارة من الفيصلي مؤلمة ولكن لن نستسلم

المدير الفني لفريق الأهلي يعلق على الخسارة من الفيصلي

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه لن يستسلم رغم الخسارة التي تلقاها أمام الفيصلي، مشيرًا إلى أن هدفه هو دائمًا الوصول للأفضل.

الأهلي تعرض للخسارة على يد الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فلادان قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تواجهنا العديد من المشاكل، ونحن نعمل جاهدين على تخطيها، معظم المباريات نسيطر فيها ونتقدم في النتيجة ثم نخسر النقاط".

المدرب الصربي تابع: "خسارة مباراة الفيصلي اليوم مؤلمة جدًا، حيث كنا متقدمين في النتيجة، أنا لست راضيًا عن الاداء، وإذا لم تسجل ستخسر وتستقبل الأهداف، هذه هي كرة القدم".

ميلويفيتش فسر سبب الخسارة من نظيره الفيصلي، حيث قال: "ما حدث في المباراة جاء بسبب إهدار العديد من الفرص السهلة التي كانت من الممكن أن تحسم المباراة لصالحنا".

واختتم المدير الفني لفريق النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: "لن نستسلم وهدفنا الوصول لأفضل شيء ممكن، وتحقيق كل ما هو جيد خلال الفترة المقبلة".

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وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 35 في المركز الثالث، خلف الشباب المتصدر بـ41 نقطة، والهلال الوصيف بـ36 نقطة.