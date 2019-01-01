ميلور: ليفربول لا يحتاج عودة كوتينيو

نيل ميلور يتحدث عن ليفربول وكوتينيو وكلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نيل ميلور نجم ليفربول السابق إن الريدز لا يحتاجون إلى عودة صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوفهم مرة أخرى.

وكان كوتينيو قد قاد البرازيل للفوز في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا على حساب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث سجل منهم هدفين.

ومع حاجة ليفربول للتعاقد مع صانع ألعاب جديد، قال ميلور إن ليفربول لا يريد ولا يحتاج من الأساس عودة كوتينيو إلى صفوفه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "كوتينيو ليس هو اللاعب المثالي لطريقة لعب يورجن كلوب، وهذا ثبت للجميع قبل أن يرحل عن صفوف ليفربول"

وتابع: "هناك العديد من الخيارات المثالية المتاحة في السوق بالنسبة لليفربول فيما يخص مركز صانع الألعاب، وجيعها أنسب من كوتينيو"

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يذكر أن فيليبي كوتينيو قد انتقل إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية مقابل حوالي 160 مليون يورو.