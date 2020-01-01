لفظ نابي من جيمس ميلنر لمانشستر يونايتد في احتفالات ليفربول

جوردان هندرسون وفيرجل فان دايك يتحدثان عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد، وميلنر يقول لفظ نابي عن مانشستر يونايتد.

أعرب اللاعب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول عن سعادته الغامرة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي أخيرًا بعد انتظار دام لثلاثة عقود.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لـ"سكاي سبورت"، وتحدث خلالها عن أسباب تتويج الفريق باللقب، والتي أكد أنها تعود في الأساس للعمل الشاق والعقلية الاحترافية.

وقال هندرسون: "الصعود للحصول على لقب الدوري الإنجليزي كان مذهلًا بالنسبة لي، الكل هنا استحق الحصول على تلك البطولة، نريد أن نشكر كل من ساعدنا على ذلك".

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وأضاف: "لقد قدمنا مستويات مذهلة منذ البداية، واستطعنا أن نتحسن بمرور الوقت، وحصلنا على الكثير من الثقة في أنفسنا وأصبحنا أكثر قوة".

وأردف: "استطعنا أن نحقق الانتصارات في العديد من المباريات فقط عن طريق الحالة الذهنية الجيدة التي كنا فيها، لقد استحقينا ذلك اللقب بعد ذلك الموسم العظيم".

وتحدث زميله فيرجل فان دايك وقال: "أخيرًا حصلنا على لقب الدوري الإنجليزي، لقد كان الحلم الذي أصبح حقيقة أخيرًا".

وأكمل: "من الصعب للغاية أن نظل على نفس المستوى طوال الوقت، لكننا تمتعنا بالاستمرارية في الانتصارات، وفي النهاية عقليتنا ساعدتنا على التتويج هي والعمل الشاق الذي قام به الجميع".

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وفي نفس الاحتفالات التي أقيمت بالأمس ظهر النجم الإنجليزي جيمس ميلنر وهو يقول لفظ نابي عن نادي مانشستر يونايتد، بعدما تحصل على ميدالية ذهبية له في تاريخ الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أكمل حفل تتويجه باللقب الأمس بالفوز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.