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الدوري الإنجليزي الممتاز

ميلنر يكشف سر احتفاله بهدفه في شباك كارديف

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لاعب ليفربول جيمس ميلنر يوضح سبب احتفاله بهدفه في مرمى كارديف

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على كارديف سيتي بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين من البريميرليج.

وكان ميلنر قد أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء واحتفل به بطريقة العجوز الذي يستخدم العصا أثناء السير.

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وقال ميلنر في تصريحاته بعد المباراة لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "كنت أثق في زملائي بالفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز، كان فريقنا يفرض سيطرته على المباراة في أغلب أوقات المباراة، وكان علينا أن نتحلى بالصبر حتى نحقق الانتصار".

وعن طريقة احتفاله بالهدف قال اللاعب صاحب الـ 33 عامًا: "الجميع يتحدث عن تقدمي بالعمر، لذلك احتفلت بهذه الطريقة، كل ما علينا فعله الآن هو مواصلة الضغط على مانشستر سيتي ومواصلة الفوز بالمباريات".

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

 

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