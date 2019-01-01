ميلنر يعترف: سأشجع مانشستر يونايتد في الديربي

نجم ليفربول جيمس ميلنر سيساند غريمه الأزلي في ديربي مانشستر من أجل حلم التتويج بالبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول بأنه سيشجع مانشستر يونايتد الغريم الأزلي لناديه، وذلك في ديربي المدينة المنتظر أمام مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

ويحتاج ليفربول إلى تعثر مانشستر سيتي بالخسارة أو التعادل لكي يقترب من تحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن قلعة أنفيلد طوال ما يقارب من ثلاثة عقود.

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وقال ميلنر في تصريحاته لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "سأشجع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في حياتي وسأتمنى له الفوز، ولكن لكي أكون صريحًا فأنني لن أشاهد المباراة ولن أهدر طاقتي".

كما أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي: "سأتابع المباراة عبر الهاتف لكي أعرف النتيجة، بينما سأفعل أي شيء أو أتناول الطعام، المباراة ستكون صعبة مثلها مثل أي مباراة أخرى بالدوري الإنجليزي".

يذكر أن جيمس ميلنر كان قد سبق له اللعب لصالح مانشستر سيتي والتتويج معه بالبريميرليج مرتين عامي 2012 و2014.