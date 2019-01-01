ميلنر: يجب على فان دايك تسجيل المزيد من الأهداف

بعد هزه لشباك بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا



يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته رغم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بلغ دور الثمانية من الأبطال، بعد الفوز على بايرن ميونيخ 3/1 في إياب دور الـ16.

إيمرسون: نخشى في تشيلسي رحيل هازارد

ثلاثية الريدز جاءت بهدفين من ساديو ماني وهدف آخر لفيرجيل فان دايك، بينما أحرز جويل ماتيب هدف بايرن الوحيد في مرماه.

وقال ميلنر بعد اللقاء:"نتيجة جيدة لم نكن في أفضل حالاتنا ولكن أهم شيء هو الدفاع وتحقيق الفوز".

وعن مستوى ساديو ماني:"كان رائعاً وساعدنا على الفوز، يمر بحالة طيبة جداً ونتمنى استمراره".

هدف فان دايك:"مرة أخرى يسجل وبكل أمانة يجب عليه إضافة المزيد لرصيده لهذا الطول الفارع".

فيردناند: ليفربول متوتر بسبب غياب البطولات لسنوات

إصابة هيندرسون:"الأمر كله يتعلق بالحفاظ على توازن الفريق، خسارة القائد شيء صعب ولكن تعاملنا معه بشكل جيد".

يذكر أن ليفربول بتأهله انضم للثلاثي الإنجليزي توتنهام ومانشستر يونايتد وسيتي في دور الثمانية للأبطال.