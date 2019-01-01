ميلنر يتحدث عن كيفية تدارك خطأه أمام فولهام

ارتكب خطأً وسجل هدف الفوز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح ليفربول في خطف النقاط الثلاثة، ومواصلة مشوار الصراع في الدوري الإنجليزي، بفضل هدف جيمس ميلنر المتأخر.

وقاد المخضرم الإنجليزي، الريدز للفوز والعودة للصدارة بشكل مؤقت في الجولة الـ31 بالفوز بنتيجة 2-1 على فولهام.

وتسبب ماني في ركلة جزاء بعد تدخل من الحارس ريكو، لينبرى بها ميلنر ويسددها في منتصف المرمى، معلناً عن هدف الفوز.

وحل ميلنر بديلاً في الشوط الثاني بالدقيقة 72، لكن هدف التعادل من خطأ فان دايك أربك الأمور في صفوف الريدز.

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وعلق ميلنر على خطأه والذي تسبب في التعادل: "لقد طلب مني أن أهدى اللعب، وكان أول ما فعلته هو الخطأ ووضع فان دايك تحت الضغط وهذا لم يكن رائعًا".

وعن الهدف الذي جلّب الثلاث نقاط: "الهدف كان مهمًا في طريق الفريق، لقد عدنا مجددًا لما كنا نفعله، أن نكون هادئيين ونقوم بالمطلوب منا".

وسجل ميلنر 13 ركلة من أصل 14 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.