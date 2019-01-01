ميلنر: مانشستر سيتي سيواجه توتنهام بشخصية البطل

يعتقد أن الخروج من دوري الأبطال سيعطي حامل لقب البريميرليج دفعة قوية

يعتقد لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر، أن مانشستر سيتي سيحاول الرد بقوة على خروجه من دوري أبطال أوروبا.

سيتي ودع الأبطال بعد الفوز 4/3 على توتنهام أمس الأربعاء في إياب دور الثمانية، لخسارته في الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف.

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فريق بيب جوارديولا على موعد مع مواجهة أخرى ضد سبيرز في الدوري الإنجليزي، ستحسم بشكل كبير منافسته مع ليفربول على لقب البطولة.

وفي هذا السياق قال ميلنر:"هم أبطال الدوري الإنجليزي لسبب ما، وأتوقع محاولتهم تقديم رد فعل مناسب بعد الخروج من دوري الأبطال".

وأضاف لاعب الريدز:"توتنهام أيضاً سيلعبون بروح معنوية قوية، ويريدون الذهاب لملعب الاتحاد مرة أخرى والخروج بنتيجة إيجابية".

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وتابع:"ستكون مباراة بين فريقين كبيرين، بالطبع سيتي يمر بحالة إحباط، وسيحاولون بقدر الإمكان الفوز بكل المباريات المتبقية هذا الموسم".

وعن حظوظ ليفربول:"كل ما علينا فعله هو التركيز على مبارياتنا فقط والتحكم في نتائجنا".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بـ85 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني الذي يمتلك مباراة مؤجلة.