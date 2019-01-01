ميلنر: عودة تشامبرلين تمنحنا دافعًا كبيرًا

جيمس ميلنر نجم فريق ليفربول يؤكد على سعادته بعودة المصاب أوكسليد تشامبرلين ويشدد على ضرورة وجود منافسة على المراكز الأساسية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب وسط ملعب فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة باستعادة اللاعب أوكسليد تشامبرلين لصفوف الفريق من الإصابة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للريدز، وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتواجد أمثال تشامبرلين.

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وقال ميلنر: "من الهام للغاية بالنسبة لنا أن يكون الجميع جاهزًا للمشاركة في المباريات، هكذا يكون لدينا فريق جاهز للإصابات وكل تلك الأمور المشابهة".

وأضاف: "أوكسليد غاب عن الفريق لفترة طويلة، وكان يلعب معنا بشكل مميز للغاية من قبلها، وجو جوميز مثله كان يقدم مباريات جيدة رفقة فان دايك قبل الإصابة".

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واختتم: "أعتقد أنه كلما كان الأمر صعبًا على المدير الفني ليختار الفريق الأساسي، كلما كان ذلك جيدًا بالنسبة للنادي من أجل تحقيق ما نسعى له".

جدير بالذكر أن تشامبرلين يغيب عن ليفربول منذ نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها، وأبعدته لحوالي عام حتى الآن.