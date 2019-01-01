ميلنر.. تميمة حظ ليفربول

ليفربول لا يخسر ابدًا عند تسجيل ميلنر

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على مضيفه فولهام بثنائية مقابل هدف بصعوبة، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كرافين كوتاج في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

هدف فوز ليفربول أحرزه اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر من ركلة جزاء، ليعيد الريدز لصدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج مؤقتًا.

ليفربول يتخطى فخ فولهام ويتصدر البريميرليج

اللافت للنظر أن ليفربول لا يخسر أبدًا في حال تسجيل ميلنر لأي هدف، الأمر تكرر في 51 مباراة حتى الآن.

حيث فاز ليفربول في المباريات التي يسجل فيها ميلنر في 40 مباراة، وتعادل في إحدى عشرة مباراة ولم يخسر أي مباراة يسجل فيها اللاعب الإنجليزي أي أهداف.

ويتبقى لفريق ليفربول سبع مباريات على نهاية الموسم، الذي يأمل أن ينهيه بالتتويج ومنح جماهير ملعب أنفيلد البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 1990.

يشار إلى أن المنافسين القادمين لفريق ليفربول لم يخسر أمامهم سوى نقطتين فقط في مباريات الدور الأول، وذلك بالتعادل مع تشيلسي.