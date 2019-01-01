ميلكيوت: هازارد سيرحل عن تشيلسي لريال مدريد مهما فعلوا

ماريو ميلكيوت لاعب تشيلسي السابق يؤكد أن رحيل إيدن هازارد عن صفوف البلوز لصالح ريال مدريد أصبح مجرد مسألة وقت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماريو ميلكيوت لاعب فريق تشيلسي السابق أن النجم البلجيكي إيدن هازارد لن يستمر في صفوف البلوز لفترة طويلة قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ستار" وأكد خلالها أن صعوبة التتويج بالألقاب مع البلوز ستكون السبب الأساسي لرحيله.

وقال ميلكيوت: "بعض الأحيان سيسأل هازارد نفسه، هل يمكنني أن أحقق الألقاب هنا؟ وهل سيساعدني هذا الفريق على التقدم الذي أهدف للوصول له؟".

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وأكمل: "إذا كانت إجابات هازارد على تلك الأسئلة هي كلمة لا، فماذا تتوقعون منه أن يفعل، لا أرى هازارد باقيًا في تشيلسي".

واختتم: "يمكنهم أن يضغطوا عليه بأي شكل ممكن لكنهم متأخرون بالفعل، عليهم أن يتحدثوا معه بصراحة ليحقق الفريق أكبر استفادة مادية من رحيله".

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جدير بالذكر أن هازارد كان قد أعرب علانية من قبل في رغبته بالانضمام لصفوف ريال مدريد خلال المستقبل القريب ولم يؤكد قط استمراره مع تشيلسي.