ميلكيوت: تجربة لامبارد في تشيلسي تشبه قصة أياكس

مدافع تشيلسي السابق يوضح كيف سيستفيد شباب النادي من فرانك لامبارد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ماريو ميلكيوت لاعب فريق تشيلسي السابق إن تجربة تشيلسي في الموسم الحالي ستكون شبيهة بما فعله أياكس أمستردام في الموسم الماضي.

وجاء ذلك على خلفية العقوبة التي يخضع لها تشيلسي بالحرمان من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات بسبب وجود مخالفات في عملية تسجيل اللاعبين.

وحول ذلك، رأى ميلكيوت أن هذه العقوبة ستمنح فرانك لامبارد فرصة أكبر للاعتماد على اللاعبين الشباب وتطويرهم وإعطائهم الفرصة كاملة.

وأضاف: "التجربة الشابة لفرانك لامبارد ستكون شبيهة بما فعله إيريك تين هاج مع أياكس أمستردام، والذي تم تتويجه في النهاية خلال العام الماضي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وتابع: "التجربتان قاما على اللاعبين الشبان، الأمر الذي بدأ بسبب وجود عجز ما، تشيلسي معاقب وأياكس لم تكن ميزانيته تسمح بغير ذلك حينها"

وأردف: "لاعبون مثل كالوم هودسون أودوي ولوفتيس تشيك وميسون ماونت وتامي أبراهام وآخرون سيكون لهم حظ كبير بالتدرب تحت يد فرانك لامبارد، والحصول على فرصة للمشاركة مع تشيلسي بشكل أساسي لأغلب فترات الموسم الحالي"

ميلكيوت: هازارد سيرحل عن تشيلسي لريال مدريد مهما فعلوا

يذكر أن فرانك لامبارد قد بدأ بالفعل الاعتماد على عدد من العناصر الشابة بشكل أساسي خلال المباريات التي خاضها مع تشيلسي حتى الآن.