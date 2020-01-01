ميلان يواصل الانتصارات ويتغلب على بريشيا بهدف

ميلان يقفز للمركز السادس بشكل مؤقت

نجح ميلان في افتتاح الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، بفوز بهدف دون رد على حساب بريشيا.

ميلان سيطر على معظم مجريات المباراة، ولكنه فشل في تحويل السيطرة إلى أهداف في الشوط الأول، وأهدر بريشيا فرصة مؤكد في الشوط الأول، مع تألق دوناروما حارس ميلان.

وفي الدقيقة 36 أهدر إبراهيموفيتش، فرصة هدف مؤكد للرسونيري لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وفي الدقيقة 55 نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التقدم، عن طريق توريجروسا، ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود حالة تسلل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشرين دقيقة، نجح أنتي ريبيتش في خطف هدف المباراة، بعد ارتباك داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها الكرواتي بتسديدة قوية في الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ميلان عند النقطة 31 في المركز السادس بشكل مؤقت، وبفارق أربع نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بريشيا عند النقطة 15 في المركز قبل الأخير.

جدير بالذكر أن الروسونيري يستعد لمواجهة فيرونا، مساء الأحد القادم في الجولة الـ 21 من السيري آ.