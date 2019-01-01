ميلان يناقش تجديد عقد دوناروما

الروسونيري يرغبون في تجديد تعاقدهم مع النجوم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى بدء محادثات بين جانلويجي دوناروما وإدارة ميلان من أجل تجديد تعاقد الحارس الشاب.

وكان دوناروما قد جدد تعاقده قبل بداية موسم 2017-18، حتى صيف 2021، بعد مفاوضات متعثرة مع إدارة ميلان الصينية.

وشهدت فترة تجديد تعاقد اللاعب، شدًا وجذبًا بين ماسيمليانو ميرابيلي، المدير التنفيذي لميلان، ووكيله مينو رايولا، لينتهي الأمر بتجديد الروسونيري لتعاقد الحارس الشاب، مقابل 6 مليون يورو سنوياً.

ووفقاً لميدياست الإيطالية، فإن رايولا لديه علاقات ممتازة مع ليوناردو على عكس سابقه، ميرابيلي.

وسيسعى الروسونيري لتجديد تعاقدهم مع الحارس الذي لم بلغ الـ20 من عمره حتى 2024، وقد يتم زيادة راتبه.

الصراع على المركز الرابع في إنجلترا على أشده 🔥

تُرى من منهم أقرب للتواجد رفقة الأبطال الموسم القادم 👀 pic.twitter.com/9BySKhz88d — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

وساءت علاقة اللاعب بالجماهير في أعقاب تجديد تعاقده، حيث ألقت عليه صورًا لدولارات، وطالبوا برحيله عن الفريق.

لكن ارتفاع مستواه وخوضه 150 مباراة رسمية مع ميلان غير الأمور بشكل كبير.

ويتألق الإيطالي الشاب، في حراسة عرين ميلان، حيث تلقت شباكه 3 أهداف فقط في 11 مباراة، ليساهم في احتلال ميلان المركز الثالث، من الدوري الإيطالي.