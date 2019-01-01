ميلان يقترب من خطف جوهرة نيس الفرنسي

ميلان يواصل مساعيه من أجل نجم نيس ماكسيماين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان اقتربت من التعاقد مع جوهرة نادي نيس الفرنسي ألان سانت ماكسيماين.

وكان النجم الفرنسي الصاعد قد خطف الأضواء في أوروبا بداية من الموسم الحالي، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع نادي نيس.

وأدى ذلك إلى دخول عدد من كبار الأندية في سباق من أجل التعاقد معه، تلك التي جاء على رأسها بايرن ميونيخ وآرسنال وميلان.

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

ولكن في الأيام الأخيرة، كشفت مصادر صحفية في إيطاليا أن إدارة نادي ميلان قد بدأت التحرك بالفعل من أجل حسم صفقة اللاعب الشاب.

ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين ميلان ونيس خلال الأيام القليلة المقبلة، يقضي بانتقال ماكسيماين إلى الروسونيري بداية من الموسم المقبل.

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يذكر أن ميلان قد تعاقد في موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة مع الثنائي بيونتيك و باكيتا، وكلاهما نجح في تقديم أوراق اعتماده مع الروسونيري سريعًا.