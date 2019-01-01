ميلان يقترب من حسم التعاقد مع ثوفان

الصفقة قد تبلغ قيمتها من 30 إلى 40 مليون يورو

اقترب نادي ميلان الإيطالي، من حسم التعاقد مع فلوريان ثوفان جناح نادي مارسيليا الفرنسي الصيف القادم.

ثوفان يواصل تقديم مستويات مميزة مع مارسيليا، لتتزايد رغبة كبار أوروبا في الحصول على خدماته.

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صحيفة "فرانس فوتبول" أكدت أن ميلان اقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع مارسيليا من أجل ضم اللاعب.

وأوضحت أن قيمة الصفقة ستصل من حوالي 30 إلى 40 مليون يورو، مع دخول ثوفان في آخر موسمين من عقده.

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صاحب الـ26 عاماً يمتلك مسيرة جيدة حتى الآن، حيث ساعد مارسيليا على التأهل لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتواجد أيضاً بقائمة فرنسا الفائزة بكأس العالم روسيا 2018 الصيف الماضي، وإن لم يكن من العناصر الأساسية.

جناح مارسيليا ساعد فريقه هذا الموسم بتسجيل 15 هدف وصناعة 9 في 33 معه، ليقوده للمركز الخامس بجدول الدوري الفرنسي.