ميلان يقترب من الإبقاء على باكايوكو وعدم عودته إلى تشيلسي

الروسونيري سيفعل حق شراء باكايوكو بعد الإعارة الناجحة من تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ميلان الإيطالي يرغب في الإبقاء على لاعبه تيموي باكايوكو المعار من تشيلسي وتفعيل حق الشراء.

ومن المتوقع أن تُكلف صفقة التعاقد مع باكايوكو خزائن النادي اللومباردي ما يقارب 35 مليون يورو.

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ويرتبط باكايوكو بعقد مع تشيلسي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، ويلعب لصالح ميلان على سبيل الإعارة منذ عام 2018، ولعب 37 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 24 عامًا قد انضم إلى تشيلسي قادمًا من موناكو في صيف عام 2017، وتوج معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما على المستوى الدولي، فلم يمثل باكايوكو منتخب فرنسا سوى في مباراة وحيدة في عام 2017 حتى الآن، وغاب عن تتويج الديوك بمونديال 2018 الذي استضافته روسيا.