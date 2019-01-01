ميلان يفوز على كييفو ويعزز مركزه الثالث

بأقدام بيونتيك ولوكاس بيليا، ميلان ينتصر على كييفو ويواصل الابتعاد عن إنتر في صراع المركز الثالث

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح ميلان في تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه كييفو فيرونا بهدفين لهدف واحد لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وبدأت المباراة بقوة من قبل ميلان الذي يعيش فترة جيدة في الأيام الأخيرة، حيث نجح في الانقضاض على المركز الثالث من أنياب جاره اللدود إنتر.

وحاول ميلان أخذ المبادرة والأسبقية في أكثر من كرة، ولكن المحاولات بداية لم تكن بالجرأة الطلوبة، لذا كانت تتوقف عند أقدام المدافعين.

وانقضت النصف ساعة الأولى دون أن ينجح ميلان في تسجيل هدف بعد عدد من المحاولات الفقيرة التي لم يظهر فيها المهاجم بيونتيك بالشكل المنتظر.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين من عمر المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لصالح الروسونيري من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة واضحة لباكيتا.

وتولى الأرجنتيني لوكاس بيليا تنفيذ الركلة الحرة، ليضعها ببراعة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى كييفو فيرونا معلنًا عن تقدم ميلان بالهدف الأول بطريقة رائعة.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

استفز الهدف مشاعر لاعبي كييفو فيرونا، حيث حاولوا الظهور بشكل أفضل بمجرد استقباله، وهو ما جعل الدقائق المتبقية من شوط المباراة الأول تبدو أكثر إثارة.

وفي الدقيقة الحادية والأربعين نجح كييفو فيرونا في تسجيل هدف التعادل ليعيد الأمور إلى نقطة الصفر من جدي ويصل بالمتعة إلى ذروتها مع نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني لم تختلف الأمور كثيرًا فيما يتعلق بطريقة اللعب أو سير المباراة أو الطريقة التي يلعب بها كلا الفريقين.

وكما كان متوقعًا بادر ميلان بخطف الهدف الثاني قبل انقضاء الدقائق العشرة الأولى من الشوط الثاني عبر مهاجمه البولندي كرزيشتوف بيونتيك.

وحاول ميلان الضغط من أجل تسجيل هدف ثالث لإنهاء المباراة تمامًا ولكنه لم يستطع أمام تماسك لاعبي كييفو إلى حد كبير.

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وعلى ذلك، انتهت المباراة بفوز ميلان وتعزيزه لمركزه الثالث، بينما بقي كييفو فيرونا في المركز الأخير مودعًا إكلينيكيًا للكالتشيو.