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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يفكر في استعادة باتو

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Getty Images
النجم البرازيلي ألكسندر باتو ضمن خيارات الروسونيري في ميركاتو الشتاء

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ميلان يفكر في استعادة اللاعب البرازيلي ألكسندر باتو في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بعد فشلها في التعاقد مع إبراهيموفيتش وكوالياريلا.

وكان ميلان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ميركاتو الشتاء قبل أن يقرر الأخير البقاء مع فريقه الحالي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بينما جدد اللاعب فابيو كوالياريلا عقده مع سامبدوريا ليقطع الطريق عن أنباء انتقاله لقلعة سان سيرو.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فأن باتو لاعب فريق تيانجين غوانجيان الصيني حاليًا يرغب في العودة لميلان، ولكنه عليه أولًا أن يقنع فريقه بالسماح له بالإعارة وأن يُخفض من راتبه السنوي الذي يقدر بـ 9 مليون يورو.

وكان باتو البالغ من العُمر 29 عامًا قد أحرز 63 هدفًا وتوج بالسكوديتو مرة وحيدة في ست سنوات قضاها مع الروسونيري.

يذكر أن باتو يلعب الدوري الصيني منذ يناير 2017، وأحرز حتى الآن 36 هدفًا في 59 مباراة.

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