ميلان يفكر في استعادة باتو

النجم البرازيلي ألكسندر باتو ضمن خيارات الروسونيري في ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ميلان يفكر في استعادة اللاعب البرازيلي ألكسندر باتو في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بعد فشلها في التعاقد مع إبراهيموفيتش وكوالياريلا.

وكان ميلان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ميركاتو الشتاء قبل أن يقرر الأخير البقاء مع فريقه الحالي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بينما جدد اللاعب فابيو كوالياريلا عقده مع سامبدوريا ليقطع الطريق عن أنباء انتقاله لقلعة سان سيرو.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فأن باتو لاعب فريق تيانجين غوانجيان الصيني حاليًا يرغب في العودة لميلان، ولكنه عليه أولًا أن يقنع فريقه بالسماح له بالإعارة وأن يُخفض من راتبه السنوي الذي يقدر بـ 9 مليون يورو.

وكان باتو البالغ من العُمر 29 عامًا قد أحرز 63 هدفًا وتوج بالسكوديتو مرة وحيدة في ست سنوات قضاها مع الروسونيري.

يذكر أن باتو يلعب الدوري الصيني منذ يناير 2017، وأحرز حتى الآن 36 هدفًا في 59 مباراة.