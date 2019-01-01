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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يُغرم كيسييه بسبب مشاجرته مع بيليا

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Getty Images
الأمر لم يتوقف على الغرامة فقط
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ميلان تغريم الإيفواري فرانك كيسييه، بسبب ما بدّر منه بشأن الخلاف مع لوكاس بيليا على مقاعد بدلاء الفريق في الديربي أمام إنتر.

وكان كيسييه قد تشاجر مع بيليا، أثناء خروجه من أرضية الملعب، أثناء الديربي الذي شهد سقوط ميلان أمام إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخرج اللاعب عقب نهاية اللقاء للاعتذار عن ما بدر منه، لكن إدارة ميلان بقيادة ليوناردو ومالديني قررت تغريم اللاعب البالغ 22 عامًا.

ووفقًا لسكاي إيطاليا، فأنه تم تغريم اللاعب 40 ألف يورو بسبب المشاجرة، واعتذر لزملائه في الفريق عن ما حدث.

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ويتوقع أن يجلس الإيفواري على مقاعد البدلاء في لقاء السبت أمام سامبدوريا، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

على أن يعود لوكاس بيليا للمشاركة كأساسي في المواجهة بجانب باكايوكو وباكيتا.

وكان بيليا قد تعرض لإصابة في الظهر غاب على إثرها 4 أشهر، ليعود ويسجل هدفًا من ركلة ثابتة في شباك كييفو فيرونا.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير أفادت سابقًا، أن الأمر قد يؤثر على مستقبل متوسط الميدان الشاب، ويقربه من الرحيل عن الروسونيري في الصيف.

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