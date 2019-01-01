ميلان يُغرم كيسييه بسبب مشاجرته مع بيليا

الأمر لم يتوقف على الغرامة فقط

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي ميلان تغريم الإيفواري فرانك كيسييه، بسبب ما بدّر منه بشأن الخلاف مع لوكاس بيليا على مقاعد بدلاء الفريق في الديربي أمام إنتر.

وكان كيسييه قد تشاجر مع بيليا، أثناء خروجه من أرضية الملعب، أثناء الديربي الذي شهد سقوط ميلان أمام إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخرج اللاعب عقب نهاية اللقاء للاعتذار عن ما بدر منه، لكن إدارة ميلان بقيادة ليوناردو ومالديني قررت تغريم اللاعب البالغ 22 عامًا.

ووفقًا لسكاي إيطاليا، فأنه تم تغريم اللاعب 40 ألف يورو بسبب المشاجرة، واعتذر لزملائه في الفريق عن ما حدث.

ويتوقع أن يجلس الإيفواري على مقاعد البدلاء في لقاء السبت أمام سامبدوريا، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

على أن يعود لوكاس بيليا للمشاركة كأساسي في المواجهة بجانب باكايوكو وباكيتا.

"إذا لم تكن لاعب كرة، فما المهنة التي تفضل القيام بها؟" 🗨

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نيمار يتحدث لجول في حوار خاص! 😉 pic.twitter.com/8pfEGJaF0e — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

وكان بيليا قد تعرض لإصابة في الظهر غاب على إثرها 4 أشهر، ليعود ويسجل هدفًا من ركلة ثابتة في شباك كييفو فيرونا.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير أفادت سابقًا، أن الأمر قد يؤثر على مستقبل متوسط الميدان الشاب، ويقربه من الرحيل عن الروسونيري في الصيف.