ميلان يُغرم كيسييه بسبب مشاجرته مع بيليا
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أعلن نادي ميلان تغريم الإيفواري فرانك كيسييه، بسبب ما بدّر منه بشأن الخلاف مع لوكاس بيليا على مقاعد بدلاء الفريق في الديربي أمام إنتر.
وكان كيسييه قد تشاجر مع بيليا، أثناء خروجه من أرضية الملعب، أثناء الديربي الذي شهد سقوط ميلان أمام إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وخرج اللاعب عقب نهاية اللقاء للاعتذار عن ما بدر منه، لكن إدارة ميلان بقيادة ليوناردو ومالديني قررت تغريم اللاعب البالغ 22 عامًا.
ووفقًا لسكاي إيطاليا، فأنه تم تغريم اللاعب 40 ألف يورو بسبب المشاجرة، واعتذر لزملائه في الفريق عن ما حدث.
صلاح وكرواتيا - الفائزون والخاسرون من التوقف الدولي
ويتوقع أن يجلس الإيفواري على مقاعد البدلاء في لقاء السبت أمام سامبدوريا، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.
على أن يعود لوكاس بيليا للمشاركة كأساسي في المواجهة بجانب باكايوكو وباكيتا.
"إذا لم تكن لاعب كرة، فما المهنة التي تفضل القيام بها؟" 🗨— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019
"من هو أفضل لاعب برازيلي بعد بيليه؟" 🗨
"كيف هي علاقتك بمبابي؟" 🗨
نيمار يتحدث لجول في حوار خاص! 😉 pic.twitter.com/8pfEGJaF0e
وكان بيليا قد تعرض لإصابة في الظهر غاب على إثرها 4 أشهر، ليعود ويسجل هدفًا من ركلة ثابتة في شباك كييفو فيرونا.
الجدير بالذكر أن بعض التقارير أفادت سابقًا، أن الأمر قد يؤثر على مستقبل متوسط الميدان الشاب، ويقربه من الرحيل عن الروسونيري في الصيف.