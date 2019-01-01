ميلان يعلن انتهاء موسم باكيتا

ميلان يتلقى أخبارًا سيئة بإصابة باكيتا وانتهاء موسمه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى ميلان أخبارًا سلبية بإصابة النجم البرازيلي باكيتا خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمواجهات المتبقية في هذا الموسم.

وكان باكيتا قد تعرض لإصابة بداية الشهر الماضي غاب على إثرها عن مواجهتين هامتين للروسونيري في الكالتشيو.

وكان من المفترض أن يخضع باكيتا للفحوصات الطبية صباح اليوم من أجل معرفة موعد عودته من الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

ومع خضوعه للفحوصات الطبية، تبين أنه قد أصيب على مستوى ساقه اليسرى ويحتاج إلى 4 أسابيع من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى

وسيعني ذلك نهاية موسمه بشكل رسمي، خاصة وأن موسم ميلان تبقى فيه ثلاثة مباريات في الدوري الإيطالي فقط.

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يذكر أن باكيتا كان قد انضم إلى صفوف ميلان خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة رفقة نجم جنوى كرزيشتوف بيونتيك.