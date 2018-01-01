ميلان يعلن استئناف عقوبة الاتحاد الأوروبي من خلال محكمة التحكيم الرياضي

ميلان مصدوم من قرار الاتحاد الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أبدت إدارة نادي ميلان استيائها من قرارت الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبة التي تم توقيعها على النادي مطلع هذا العام بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان ميلان قد عوقب الحرمان من المشاركة الأوروبية لموسمين، قبل أن يقدم استئنافًا لمحكمة التحكيم الرياضي التي عطلت الحكم هذا الموسم وسمحت له بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

وكانت شروط الاتحاد الأوروبي هي وصول ميلان لميزانية متوازنة قبل نهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يحدث ذلك، فإنه من المحتمل أن يتعرض ميلان لعقوبة أخرى.

وأصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا للرد على ذلك، حيث أعرب عن خيبه أمله من خلال القرار الذي أبدته غرفة التحكيم التابعة للهئية المالية للنادي.

وقال ميلان في بيانه الصادر صباح الثلاثاء إنه سيبدأ إجراءات الاستئناف في محمكة التحكيم الرياضي الواقعة في لوزان السويسرية، كآخر أمل له في إلغاء العقوبة.

وكان ميلان قد ودع بطولة الدوري الأوروبي من دوري المجموعات هذا الموسم، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أرباحه والتي يحتاجها من أجل الميزانية المرجوة.