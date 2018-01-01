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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يعلن استئناف عقوبة الاتحاد الأوروبي من خلال محكمة التحكيم الرياضي

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Getty Images
ميلان مصدوم من قرار الاتحاد الأوروبي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أبدت إدارة نادي ميلان استيائها من قرارت الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبة التي تم توقيعها على النادي مطلع هذا العام بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

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وكان ميلان قد عوقب الحرمان من المشاركة الأوروبية لموسمين، قبل أن يقدم استئنافًا لمحكمة التحكيم الرياضي التي عطلت الحكم هذا الموسم وسمحت له بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

وكانت شروط الاتحاد الأوروبي هي وصول ميلان لميزانية متوازنة قبل نهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يحدث ذلك، فإنه من المحتمل أن يتعرض ميلان لعقوبة أخرى.

وأصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا للرد على ذلك، حيث أعرب عن خيبه أمله من خلال القرار الذي أبدته غرفة التحكيم التابعة للهئية المالية للنادي.

وقال ميلان في بيانه الصادر صباح الثلاثاء إنه سيبدأ إجراءات الاستئناف في محمكة التحكيم الرياضي الواقعة في لوزان السويسرية، كآخر أمل له في إلغاء العقوبة.

وكان ميلان قد ودع بطولة الدوري الأوروبي من دوري المجموعات هذا الموسم، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أرباحه والتي يحتاجها من أجل الميزانية المرجوة.

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