ميلان يعرض نجمه على فيورنتينا لتخفيض سعر كييزا

كبار أوروبا يتصارعون على نجم الفيولا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية في إيطاليا أن ميلان جاد في اهتمامه بضم نجم فيورينتينا فيديريكو كييزا ومستعد لعرض عدد من لاعبيه وعلى رأسهم باتريك كوتروني ضمن الصفقة.

كييزا جذب اهتمام عديد من كبار أندية أوروبا بعد صعوده وتوهجه في العام الحالي والسابق، وعلى رأس المهتمين يوفنتوس، مانشستر سيتي، إنتر، ونابولي.

وقالت "توتوسبورت" إن ميلان يريد في حال عودته لدوري الأبطال تطعيم صفوفه بنجم من الحجم الكبير، وحدد كييزا على رأس القائمة.

وأشار التقرير أن العقبة في وجه الروسونيري ستكون قيمة اللاعب المرتفعة، والتي تقدر في حدود 60-80 مليون يورو بحسب فيورينتينا، بالإضافة للعقوبات على النادي من الاتحاد الأوروبي.

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وذكرت الصحيفة أن خطة ميلان هي تخفيض القيمة بعرض لاعبه باتريك كوتروني الذي يحظى باهتمام الفيولا، أو أندريه سيلفا، المعار لإشبيلية، بالإضافة لسامو كاستييخو ودييجو لاكسالت.

ولازال ميلان يعاني من قانون اللعب النظيف وتعرض لغرامات مالية بسبب عدم تماشي موازنته معه، الأمر الذي يؤثر على تحركات الفريق في سوق الانتقالات.

ويلعب ميلان في ضيافة كييفو مساء السبت ضمن لقاءات الدوري الإيطالي الذي يحتل مرتبته الثالثة.