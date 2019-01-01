ميلان يعرض مدافعه على أرسنال ضمن صفقة توريرا

أرسنال متمسك بالأوروجوياني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان عرض على أرسنال إدراج ريكاردو رودريجيز، الظهير الأيسر، ضمن صفقة لوكاس توريرا، متوسط الميدان الأوروجوياني.

التقارير تحدثت في الأيام الماضية عن رغبة توريرا في العودة لإيطاليا من جديد لأسباب عائلية، ولكن أرسنال يطالب بخمسين مليوناً للتخلي عنه.

وقالت "لاجازيتا" إن ميلان عرض الظهير الأيسر السويسري في محاولة لتخفيض قيمة الصفقة، كما حاول من قبل عرض فرانك كيسي.

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وأوردت الصحيفة في تقريرها أن رودريجيز سيصبح خارج الحسابات في حال إتمام ميلان التعاقد مع تيو هيرنانديز من ريال مدريد.

واجتمع تيو مع المدير الرياضي لميلان باولو مالديني في الأيام الماضية، وأكدت التقارير اقتناعه بالانتقال لصفوف ميلان.

ويتحرك ميلان في نطاق مادي محدود بسبب قيود قواعد اللعب النظيف، ولذا، الحديث عن تقدمه بعرض لاستعارة توريرا وليس الشراء النهائي.