ميلان يطلب تكريم براينت بشارة سوداء والرابطة ترد

ميلان أراد تكريم كوبي براينت أسطورة كرة السلة الراحل عن عالمنا ورابطة الدوري الإيطالي ترد.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان أراد أن يكرم النجم الأمريكي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الراحل عن عالمنا مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما أفصحت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النادي الميلاني أراد أن يرتدي نجومه شارة سوداء حول أذرعهم.

وذكرت الشبكة أن النادي الإيطالي خطط لتنفيذ ذلك خلال مباراة الفريق المقبلة ضد تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا ليخلد ذكرى النجم الأمريكي.

وذكر النادي بشكل رسمي قبل قليل أن رابطة الدوري الإيطالي قد وافقت على طلبهم بتكريم براينت خلال مواجهة اليوم أمام تورينو.

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وذكرت تقارير سابقة أن ينوي ميلان أن يستمر في مسعاه من أجل تكريم النجم الراحل عن عالمنا قبل ساعات في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقله هو ونجلته حتى لو رفضت الرابطة.

وكان كوبي براينت قد أكد في تصريحات سابقة على حبه الكبير لكرة القدم بشكل عام، ولنادي ميلان بشكل خاص وثقته في عودته للبطولات والمستويات الطيبة قريبًا.

جدير بالذكر أن ميلان سيستضيف نظيره تورينو مساء اليوم في دور ربع النهائي بكأس إيطاليا وسيعود لمواجهات الدوري يوم الأحد بمباراة فيرونا.