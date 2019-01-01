ميلان يضع اسم بوتشيتينو خليفة لجاتوزو

جاتوزو مهدد في ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان يرى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، أبرز المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو حال رحيله عن الفريق.

وتراجعت نتائج ميلان في الجولات الأخيرة وفقد مركزه ثالثاً على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لمصلحة جاره إنتر، ودخل صراع المقعد الرابع مع لاتسيو وأتالانتا.

وذكرت "كوريري" أن إيفان جازيديس، المدير الإداري لميلان، يرى أن بوتشيتينو الأسم الأفضل لقيادة مشروع إعادة إحياء ميلان كما فعل في توتنهام.

ميلان ولعنة دوري الأبطال والديربي السبب

هذا الهدف يكون أجمل في كل مرة تشاهده!😳pic.twitter.com/mLNPcUwRXw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

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وأشار التقرير لما نجح فيه المدرب الأرجنتيني من جعل سبيرز حاضراً باستمرار في دوري الأبطال، كما أنه يجيد تطوير المواهب الشابة، الأمور التي يبحث عنها الروسونيري.

وتحدثت الصحيفة أن مصير جاتوزو في ميلان يرتبط بالمقام الأول بالنجاح بالوصول إلى دوري الأبطال، وبدرجة أقل ضمان الفوز بلقب كأس إيطاليا.

ويلعب ميلان مساء السبت قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وينتظره إياب نصف نهائي الكأس أمام لاتسيو بحلول نهاية الشهر.