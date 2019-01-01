ميلان يستعيد باكيتا ودوناروما قبل مواجهة بارما

ميلان يتلقى أخبارًا سارة بعودة باكيتا ودوناروما إلى التدريبات

فيسبوك تويتر يوسف حمدي

تلقى ميلان أخبارًا سارة بعودة النجم البرازيلي باكيتا إلى تدريبات الفريق صباح اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من الإصابة.

وكان باكيتا قد تعرض لإصابة بداية الشهر الحالي غاب على إثرها عن المواجهتين الأخيرتين للروسونيري في الكالتشيو.

وعاد الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما أيضًا من إصابته وبات جاهزًا للمشاركة مع ميلان في المواجهات المقبلة.

وكان من المفترض أن يخضع باكيتا للفحوصات الطبية مطلع الأسبوع الحالي من أجل معرفة موعد عودته من الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ أبريل ٢٠١٩

ولم ترد الأخبار حول تفاصيل الفحوصات التي خضع لها باكيتا الأحد الماضي، مما خلف بعض الشكوك في كون الإصابة قد تفاقمت.

ولكن على عكس المتوقع، تفاجأ الجميع بباكيتا يخوض التدريبات مع زملائه صباح اليوم في المدينة الرياضية بشكل طبيعي.

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يذكر أن باكيتا كان قد انضم إلى صفوف ميلان خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة رفقة نجم جنوى كرزيشتوف بيونتيك.