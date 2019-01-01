ميلان يرفض التعاقد مع فالكاو

لماذا رفض ميلان التعاقد مع فالكاو؟

رفض نادي ميلان الإيطالي التوقيع مع راداميل فالكاو، مهاجم موناكو، بعد محاولات من وكيل أعماله، خورخي مينديز، بيعه للروسونيري.

فالكاو تواجد في مباراة ميلان ولاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ مينديز عرض فالكاو على ميلان ولكن إيفان جازيديس، المدير التنفيذي لميلان، رفض الحصول على خدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أنّ السبب وراء ذلك هو رغبة ميلان التعاقد مع صفقات شابة لديها مساحة من التطور أفضل من جلب لاعبين كبار السن.

الروسونيري قرر عدم التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش أو استمرار جونزالو هيجواين للسبب ذاته، ويفضل الاستفادة أكتر من لاعبين شباب مثل باكيتا و كريشتوف بيونتيك.

💢 المراوغات هي أحد أمتع الجوانب في كرة القدم، وقد تبقى في ذاكرة الجمهور بعد مرور زمن طويل على المباريات 💫



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صاحب الـ 33 عامًا أحرز 10 أهداف في 29 مباراة كما يعاني موناكو من احتلال المراكز الأخيرة ومهدد بالهبوط.