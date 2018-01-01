ميلان يرتبط باسم ثالث في تشيلسي بالميركاتو الشتوي

ميلان يسعى لتدعيم هجومه من تشيلسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ربطت التقارير في الأونة الأخيرة، رغبة ميلان الإيطالي، في ضم ثنائي تشيلسي الإنجليزي، جاري كاهيل وسيسك فابريجاس.

ويعاني الروسونيري من سلسلة من الإصابات التي ضربت لاعبيه، خاصة في مركز الدفاع، حيث يغيب الثلاثي، رومانيولي، موساكيو، كالدرا، بينما يغيب الأرجنتيني لوكاس بيليا حتى إبريل المقبل.

وكان ميلان قريبًا من ضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لتدعيم خط هجومه، بجانب جونزالو هيجواين وباتريك كوتروني، لكن المفاوضات فشلت، بسبب بقاءه في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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ويفكر ميلان بقيادة ليوناردو، تدعيم الهجوم، بعدما ظهرت في الأيام الأخيرة، فكرة التعاقد مع المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا، الذي يلعب لسامبدوريا الإيطالي.

اسمه رحيم .. لكنه لا يرحم فيما يخص الأهداف والأرقام 🔥



رحّبوا معنا بلاعب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز 👏 pic.twitter.com/Ag7DZZRPJZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وحسب ميدياسيت الإيطالي، فأن ميلان بدأ في التفكير في ضم البلجيكي ميشي باتشواي من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

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ويلعب البلجيكي معارًا لصفوف فالنسيا الإسباني، لكنه لا يقدم مردود إيجابي، حيث سجل هدفًا وحيدًا في 13 مباراة بالدوري الإسباني.

وسبق له أن خاض نصف الموسم الثاني معارًا لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، مسجلاً 7 أهداف في 10 مباريات بالبوندسليجا.

ويفكر ميلان في ضم البلجيكي البالغ 25 عامًا، وإدارجه ضمن صفقة سيسك فابريجاس، لكن راتبه المرتفع قد يعرقل الصفقة، حيث يتقاضي 8 مليون يورو في الموسم.

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💢 المغرب لن يتقدم بطلب لإستضافة كأس أمم أفريقيا 2019 pic.twitter.com/ileLMGUtCT — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وكان ميلان قد ضم البرازيلي لوكاس باكيتا، من فلامنجو البرازيلي، مقابل 35 مليون يورو، ليبدأ في يناير مشواره مع الفريق، دون الإعلان الرسمي حتى الآن.