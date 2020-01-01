ميلان يحول تأخره إلى فوز ممتع على بارما في مئوية إبراهيموفيتش

نتيجة مستحقة..

انتصر ميلان على ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب سان سيرو في إطار الجولة 33 من منافسات الدوري الإيطالي.

هذا الانتصار يرسخ مفهوم استمرارية لنتائج ميلان المثالية منذ العودة من توقف كورونا، فلم تخسر كتيبة ستيفانو بيولي في أي مباراة بل وانتصرت على يوفنتوس المتصدر في مباراة مثيرة برباعية لهدفين.

وعلى الرغم من أن بارما كان المباغت بالتسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عبر جاسمين كورتيتش في ظل سيطرة كانت شبه مطلقة للروسونيري، لكن زملاء إبراهيموفيتش تمكنوا من العودة في الشوط الثاني بسهولة.

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فرانك كيسي كان من أحرز التعادل بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 55، ثم وضع أليسيو رومانيولي هدف التقدم في الدقيقة 59، قبل أن يقضي هاكان تشالهانوجلو على آمال الضيوف في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 77.

هذه المباراة كانت رقم 100 بالنسبة لإبراهيموفيتش بقميص ميلان في فترتيه بسان سيرو، وقد حاول الدولي السويدي مرارًا وتكرارًا أن يُحرز هدفًا للاحتفال بهذه الذكرى لكن الحظ لم يكن حليفه.

الفوز منح ميلان الاستمرار في المركز السابع ولكن بتعثر نابولي صاحب المركز السادس بات مساويًا له في النقاط برصيد 53 نقطة، مع تفوق كتيبة جينارو جاتوسو بفارق الأهداف، ليشتعل الصراع بينهما على المركز المؤهل مباشرةً لدور المجموعات للدوري الأوروبي.

في الوقت نفسه فقد تجمد رصيد بارما عند النقطة 40 ويبقى في مركزه الثاني عشر وتنتهي عمليًا آماله في اللحاق بأي مركز أوروبي وإن كان ضمن البقاء في السيري آ الموسم المقبل.

