ميلان يحاول إعادة دولوفيو وواتفورد يصعب الصفقة عليهم

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على وجود رغبة لدى نادي ميلان في الحصول على خدمات جيرارد دولوفيو من جديد من صفوف فريق واتفورد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي ميلان في الحصول على خدمات لاعبه السابق جيرارد دولوفيو من صفوف واتفورد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لا يمانع رحيل لاعب برشلونة السابق في الصيف المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي قد حدد مبلغ 30 مليون يورو من أجل ترك اللاعب يرحل عن صفوف في الصيف القادم خلال فترة الانتقالات.

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وكان اللاعب قد انضم لواتفورد قادمًا من برشلونة مقابل 13 مليون يورو فقط، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيجني ضعف ثمنه في أقل من عام.

وارتدى اللاعب من قبل قميص فريق ميلان خلال موسم 2016-2017 قبل أن يعود لبرشلونة في الموسم التالي ويفشل في إثبات نفسه.

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جدير بالذكر أن اللاعب ليس الخيار الوحيد المتاح للميلان في الصيف المقبل حيث يراقب الفريق النجم البرازيلي الشاب إيفرتون لاعب فريق جريميو.