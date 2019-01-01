ميلان يتوصل لاتفاق لضم مدافع سبورتينج لشبونة الشاب

الروسونيري يتوصل لاتفاق لضم مدافع سبورتينج لشبونة الشاب

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح نادي ميلان الإيطالي في التوصل لاتفاق مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، لضم اللاعب تياجو ديالو مدافع فريق الشباب، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب مواليد عام 2000 عقدًا مع الروسونيري يوم الاثنين المقبل.

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وكانت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يتصارعان على ضم اللاعب البالغ من العُمر 18 عامًا، بالإضافة إلى لاتسيو، وذلك قبل أن يتوصل الفريق اللومباردي لاتفاق مع الفريق البرتغالي للحصول على خدماته.

ومن المتوقع أن يتضمن العقد بين الفريقين شرطًا جزائيًا ينص على عدم بيعه لفريقي بنفيكا وبورتو، خصمي سبورتينج لشبونة المحليين.

يشار إلى أن ميلان كان قد دعم صفوفه في ميركاتو الصيف بعودة مدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي قادمًا من فريق ميلان، الذي قضى معه موسمًا واحدًا فقط.