ميلان يتحرك لضم نجم وسط ملعب ريال مدريد

ميلان الإيطالي يريد ضم اللاعب الإسباني الشاب داني سيبايوس، نجم وسط ملعب نادي ريال مدريد الحالي وبيتيس السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان الإيطالي يسعى للحصول على خدمات اللاعب داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الميلاني معجب بما قدمه اللاعب في الأشهر الأخيرة رغم ابتعاده عن المشاركة نسبيًا.

وذكرت الصحيفة أن باولو مالديني المدير التقني الجديد للنادي سيسافر لإسبانيا من أجل فتح المفاوضات مع إدارة ريال مدريد لضم اللاعب.

⚪️⚫️ السيدات والسادة... لقد وصل ساري إلى يوفنتوس 🗣️ pic.twitter.com/j0ZAf3Usd6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

ويسعى نادي ريال مدريد للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 50 مليون يورو نظير الاستغناء عن نجم منتخب إسبانيا الشاب.

ويعاني اللاعب من قلة المشاركات مع نادي ريال مدريد في ظل وجود الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو، وتحت قيادة زين الدين زيدان.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد اضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادمًا من نادي ريال بيتيس مقابل 17 مليون يورو.