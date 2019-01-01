النتائج المباشرة
الانتقالات

ميلان يؤجل مفاوضاته مع بيونتيك

التعليقات()
Getty Images
المهاجم البولندي يقترب من الروسونيري..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية تأجيل المفاوضات بين ميلان وجنوى بشأن مهاجم الأخير كريشتوف بيونتيك.

 

وبحسب سكاي سبورتس فإن المفاوضات قد تم تأجيلها ليوم الثلاثاء المقبل، رغم أن الأمور كانت على وشك الحسم بشكل نهائي.

اختيارات المحررين

وجاء ذلك بعد ظهور مشاكل في التفاوض، على رأسها أن الفريقين سيلتقيان يوم الاثنين، وهو ما دفع إلى ذلك التأجيل.

ولن يلعب بيونتيك ضد فريقه المستقبلي المحتمل، كونه قد تعرض للإيقاف.

يذكر أن الصفقة قد تتم مقابل 40 مليون يورو، ولكن طريقة الدفع هي محور الخلاف، حيث يفضل ميلان الإعارة مع حق الشراء، فيما يريد جنوى ضمان إتمام البيع.

 

الموضوع التالي:
أوزيل جاهز لمواجهة تشيلسي.. فهل سيشارك؟
الموضوع التالي:
ريفالدو ينفي تدريبه لفريقٍ مغربي
الموضوع التالي:
مدير متطوعين كأس آسيا: لدينا 5 آلاف متطوعاً من 130 جنسية مختلفة
الموضوع التالي:
رئيس الاتحاد الإماراتي يدافع عن زاكيروني ويشيد بالعرب في كأس آسيا
الموضوع التالي:
أوزيل جاهز لمواجهة تشيلسي.. فهل سيشارك؟
إغلاق