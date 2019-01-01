ولفرهامبتون يفاوض ثنائي ميلان قبل نهاية السوق

صفقة جديدة متوقعة بين الناديين بعد كوتروني

وجه نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، أنظاره نحو التعاقد مع ثنائي ميلان فرانك كيسي وأندري سيلفا قبل أيام من إغلاق السوق.

ولفز تعاقدوا منذ بضعة أيام مع مهاجم الروسونيري باتريك كوتروني، في صفقة وصلت قيمتها 18 مليون يورو.

ميلان لازال يحاول التخلص من أندري سيلفا، خاصة بعد تعاقده مع رافائيل لياو مهاجم ليل الفرنسي.

شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، أكدت رغبة ولفرهامبتون في ضم المهاجم البرتغالي، بعد فشل انتقاله لموناكو.

ويحاول وكيل الأعمال خورخي مينديش، التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين يقضي بانتقال اللاعب للدوري الإنجليزي.

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ومن ناحية أخرى يطمح ولفز في ضم فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، بوجود نية لتقديم عرضاً رسمياً بـ28 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام الأخيرة من الميركاتو، انتقال أي من اللاعبين للفريق الإنجليزي، قبل إغلاق السوق بانجلترا يوم الخميس المقبل.