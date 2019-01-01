ميلان وإنتر يتنافسان على ضم مولر

المهاجم الألماني في طريقه لمغادرة بايرن ميونيخ

أصبح مستقبل المهاجم الألماني توماس مولر مع بايرن ميونيخ محل شكوك كبيرة، ليستعد للرحيل عن صفوف البافاري في الصيف.

مستوى مولر انخفض بشكل ملحوظ خلال هذا الموسم، وجلس على دكة البدلاء أكثر من مرة مع المدرب نيكو كوفاتش.

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صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت أن الألماني المستبعد من قائمة منتخب بلاده مؤخراً، سيغادر بايرن بحثاً عن تحدي جديد.

وأوضحت أن كل من ميلان وإنتر، هما الأكثر اهتماماً بالحصول على خدماته من بين أندية أوروبا.

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وتأتي خطوة رحيل مولر عن البافاري، ضمن استعدادات النادي الألماني لصيف مثير، سيقوم خلالها بإحلال وتجديد صفوفه.

وأشارت "كيكر" أن هناك نادي إنجليزي أيضاً قام بطلب خدمات مولر دون أن تذكر إسمه.

جدير بالذكر أن صاحب الـ29 عاماً نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 14 مع بايرن هذا الموسم.