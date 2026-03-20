ميلان، مودريتش هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من الدقائق: ما هو مستقبله؟

لوكا مودريتش هو لاعب ميدان ميلان الذي سجل أكبر عدد من الدقائق (2366 دقيقة) في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم. لم يسجل اللاعب المولود عام 1985 مثل هذا العدد من الدقائق في موسم واحد منذ خمسة مواسم، أي منذ موسم 2020/2021 (2743 دقيقة في ذلك الموسم). وفقًا لما أوردته «أوبتا».





المستقبل - ماذا سيكون مستقبل الكرواتي؟ حتى اليوم، لا أحد يملك إجابة. أو بالأحرى، هناك شخص واحد يملكها: هو وحده، ولكن ربما لا حتى هو. لدى لاعب ريال مدريد السابق أولويتان فقط في الوقت الحالي: إنهاء هذا الموسم الأول مع ميلان وفي إيطاليا بأفضل شكل ممكن، ثم التفكير في كأس العالم مع منتخب كرواتيا. قد يقرر ما إذا كان سيبقى في ميلان أم لا في مناسبتين: بين نهاية الدوري وبداية كأس العالم، أو في نهاية مشاركة منتخب كرواتيا في الولايات المتحدة.