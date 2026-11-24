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أخبار سيئة في ميلان، إذ يعاني لوكا مودريتش من إجهاد عضلي في العضلة المستقيمة الفخذية اليمنى، وسيغيب عن مواجهة الدوري الأوروبي أمام أولمبياكوس، ومن المرجح أيضًا أن يغيب عن مباراة الدوري أمام كالياري.

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إنه خبر سيئ للغاية لأنصار ميلان، إذ بات الفريق مضطرًا الآن إلى الاستغناء عن موهبة النجم الكرواتي وأناقته ورقيّه في المباريات المقبلة. وكانت أولى بوادر الإصابة المحتملة قد ظهرت منذ المواجهة الأخيرة التي فاز فيها الفريق على أرضه في سان سيرو على فروزينوني بنتيجة 5-1، حين شوهد مودريتش في الدقائق الأخيرة وهو يدلّك فخذه تحديدًا.

إشارةٌ دفعت ميلان إلى توخي الحذر بشأن حالة لوكا مودريتش وإجراء الفحوصات المعتادة للوقوف بدقة على حالته، وقد كشفت الفحوصات التي أُجريت اليوم عن وجود هذا الإجهاد في العضلة المستقيمة الفخذية للفخذ الأيمن، وهو ما سيحرم نجم ريال مدريد السابق من مساعدة الفريق الذي يقوده روبن أموريم في المباراة المقبلة أمام أولمبياكوس في أثينا، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.

وعلى الأرجح، في كل الأحوال، سيغيب مودريتش أيضًا عن رحلة الدوري المقبلة، حيث ينتظر ميلان في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي مواجهة صعبة وحساسة أمام كالياري بقيادة فابيو بيزاكاني. وهذا على الأقل هو انطباع الجهاز الطبي لميلان وفق المعطيات الحالية.

ووفقًا لما أورده الزملاء في سكاي سبورت، وفي أفضل السيناريوهات، أو على الأقل هذا هو هدف محيط ميلان، سيحاول مودريتش التعافي بدءًا من المباراة التالية، حين يستضيف رجال المدرب البرتغالي روبن أموريم على ملعب جوزيبي مياتزا فريق بارما بقيادة ألبرتو جيلاردينو، أحد الوجوه السابقة في ميلان، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

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أما إذا تقرر خلاف ذلك، أي اختيار نهج أكثر تحفظًا للحفاظ على الحالة البدنية للاعب الوسط البالغ من العمر 41 عامًا، فإن مودريتش سيضع نصب عينيه أولًا مواجهة الدوري الأوروبي أمام سندرلاند، ولكن قبل كل شيء المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في كامبانيا أمام مدرب سابق كبير آخر لميلان، هو ماسيميليانو أليجري، الذي درّب الفريق أيضًا في الموسم الماضي الذي طُويت صفحته قبل بضعة أشهر.

وسيتعين انتظار هذه الأيام وهذين الأسبوعين لمعرفة تطور الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الكرواتي، والمسار الذي سيختاره الجهاز الفني بقيادة روبن أموريم والجهاز الطبي في ميلان وكذلك لوكا مودريتش نفسه، الذي سيضطر الآن إلى الابتعاد عن الملاعب لمدة عشرة أيام على الأقل.