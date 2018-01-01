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ميلان مُهتم بالتعاقد مع مورييل

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الكولومبي يعرف الدوري الإيطالي جيدًا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تربط عدة تقارير إيطالية وإسبانية، وجود اهتمام من ميلان الإيطالي بضم اللاعب الكولومبي لويس مورييل من صفوف إشبيلية الإسباني.

ولا يعيش الكولومبي أوقاتاً سعيدة في إشبيلية، حيث شارك في لقاء وحيد كأساسي الموسم الحالي رفقة الفريق الأندلسي.

وسبق لمورييل أن لعب لناديي أودينيزي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، قبل الرحيل لصفوف إشبيلية موسم 2017-18.

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وحسب ميديا سيت الإيطالية، وماركا الإسبانية، فأن مورييل قريب من الرحيل عن صفوف إشبيلية، حيث يفضل الفريق الأندلسي إعارته مع أحقية الشراء.

ويعد إشبيلية مبلغ 12 مليون يورو من أجل التخلص من المهاجم الذي أنضم للفريق مقابل 21.6 مليون يورو الصيف الماضي.

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ويسعى ميلان لتدعيم هجومه في الشتاء، بعد فشل انتقال إبراهيموفيتش الذي وقع مجددًا مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ولا يفضل الروسونيري وجود بند إلزامية الشراء، ليكون حر في التفاوض في الصيف حال وجود رغبة في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 27 عامًا.

وسجل اللاعب الذي مثل منتخب كولومبيا في كأس العالم الأخيرة، 43 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة في 165 مباراة بالدوري الإيطالي.

الجدير بالذكر أن إشبيلية الإسباني، قد أكد اتفاقه على تفعيل بند شراء مهاجم ميلان الإيطالي، البرتغالي أندريه سيلفا، في الصيف المقبل.

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