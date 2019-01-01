ميلان يعود لمحاولات ضم مروان فيلايني من مانشستر يونايتد

ميلان يسعى للحصول على خدمات مروان فيلايني بشكل مجاني خلال الصيف المقبل من صفوف مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية بلجيكية اليوم على وجود اهتمام مستمر من قبل نادي ميلان الإيطالي بالحصول على خدمات النجم مروان فيلايني لاعب وسط ملعب مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "نيوزبلاد" البلجيكية والتي أكدت أن اللاعب فد عاد لأولويات نادي ميلان في الفترة الماضية بعد الأزمات المتكررة في وسط الملعب.

وأصبح اللاعب بعيدًا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في الفترة الماضية بعد أن أصبح أولي سولشار هو المدير الفني الجديد للفريق.

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وينتهي تعاقد اللاعب البلجيكي مع فريق مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، وسيصبح انتقاله مجاني حال أراد ذلك ولم يجدد للشياطين الحمر.

ولا يعد ميلان هو الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، ففريقي بورتو البرتغالي وجوانزو الصيني يريدانه أيضًا.

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جدير بالذكر أن فيلايني شارك مع مانشستر يونايتد في 21 مباراة هذا الموسم كانت أغلبها تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.