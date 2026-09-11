"ميلان مثل تحطم الطائرة" .. أموريم يتعرض للهجوم بسبب أحداث 9-11

عاش رُوبن أموريم، المدير الفني لنادي إيه سي ميلان، لحظة محرجة خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، فبعد مرور 25 عامًا بالتحديد على الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، أطلق المدرب البرتغالي مقارنة غير موفقة تتعلق بالطائرات أدت لهجوم قوي عليه وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي معرض حديثه عن مباراة السبت أمام لاتسيو، تطرّق أموريم أيضًا إلى تطوّر فريقه قائلاً: "علينا أن نتحسّن في كل حصة تدريبية."

وأضاف أموريم: "الأمر تمامًا مثل حوادث تحطّم الطائرات، فمن هناك تتعلّم... هذه ليست مقارنة جيدة"، ثم أدرك أموريم، وهو يضحك بتوتّر، أي يوم هو اليوم.









وأتبع: "لكنكم تفهمون ما أعنيه. إذا حدث خطأ ما، فإننا نستوعب كل المعلومات ونطبّقها في التدريبات."

كما تحدّث عن ألفادجو سسيه، الذي كان لا يزال في الشتاء الماضي قريبًا بشكل خاص من الانتقال إلى بي إس في. وقد قدّم اللاعب الإيطالي (19 عامًا) بداية رائعة للموسم، مسجلاً هدفين في أول ثلاث مباريات له بالدوري الإيطالي مع ميلان.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن سيسيه، الذي أكّد موهبته بهدف رائع أمام يوفنتوس، لديه فرصة ممتازة لتلقي أول استدعاء له إلى المنتخب الإيطالي الأسبوع المقبل.

ويرى أموريم: "إنه جاهز لذلك، لكنه يحتاج إلى وقت لينضج. لقد لاحظت فرقًا بين مستواه في مباريات الخارج وفي سان سيرو. سان سيرو بيئة صعبة، لذا عليه أن يتأقلم مع كل تلك التفاصيل الصغيرة."

وقال أموريم: "لنمنح سيسيه بعض الوقت. إذا تدرّب ولعب مع المنتخب الوطني، فلن يكون خجولاً وسيطالب بالكرة. إنه جاهز لذلك، لكنه يحتاج إلى وقت لكي ينمو ويصبح اللاعب الذي يمكن أن يكونه. لا يزال أمامه الكثير ليتعلّمه."



